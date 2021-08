Dinamarca e França perdem invencibilidade no andebol

A campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca perdeu por 33-30 com a vice-campeã mundial Suécia, na última ronda do Grupo B, e a vice-campeã olímpica França foi derrota por 32-29 pela Noruega, no A, mas ambas as seleções mantiveram a primeira posição.



A Dinamarca, primeira classificada do Grupo B, com os mesmos oito pontos do surpreendente Egito (segundo) e da Suécia (terceiro), vai defrontar nos quartos de final a Noruega, quarta do A, com os mesmos seis pontos da Alemanha (terceiro).



A seleção germânica, medalha de bronze no Rio2016, assegurou na derradeira jornada a qualificação na terceira posição do Grupo A, ao vencer o Brasil, por 29-25, num frente a frente entre os dois candidatos à última vaga para a fase a eliminar.



A Alemanha, medalha de bronze no Rio2016, foi terceira posicionado do Grupo A, com os mesmos seis pontos da Noruega, quarta, e vai defrontar nos quartos de final o Egito, segundo do Grupo B, à frente da vice-campeã mundial Suécia.



A vice-campeã olímpica França, apesar da derrota inesperada frente à Noruega (32-29), manteve a liderança do Grupo A, com os mesmos oito pontos da Espanha, segunda, e vai defrontar na primeira ronda a eliminar o Bahrain, quarto do grupo B.



Apesar de ter perdido na última ronda com o Egito, por 30-20, o estreante Bahrain assegurou a presença nos quartos de final no desempate a três no Grupo B com Portugal (quinto) e Japão (sexto), depois das três seleções terem terminado com dois pontos.



Portugal, que venceu o Bahrain na segunda jornada do grupo, por 26-25, necessitava de ganhar, ou até pontuar podia chegar, para se qualificar para os quartos de final, mas perdeu por um golo com o anfitrião Japão (31-30) e foi eliminado.



A campeã europeia Espanha, segunda do Grupo A, que hoje fechou a fase de qualificação com um triunfo por 36-27 frente à Argentina, vai medir forças nos 'quartos' com a Suécia, terceira do Grupo B.



Concluída a fase de grupos, os encontros dos quartos de final, a disputar na terça-feira, comportam, assim, os jogos França-Bahrain, Suécia-Espanha, Alemanha-Egito e Dinamarca-Noruega.



O Egito é, para já, uma das seleções revelação deste torneio olímpico, em que perdeu apenas com a campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca (32-27), e em que se destaca também o apuramento do estreante olímpico Bahrain.



Ficaram pelo caminho as seleções do Brasil e Argentina, no Grupo A, e Portugal e Japão, no B. A Argentina foi a única seleção que não venceu e somou cinco derrotas na fase de grupos.