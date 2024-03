Diogo Chen e Olga Chramko sagram-se campeões nacionais de ténis de mesa

Diogo Chen, do Sporting, e Olga Charamko, do ADC Ponta do Pargo, sagraram-se hoje campeões portugueses de ténis de mesa de singulares masculinos e femininos, respetivamente, nos campeonatos realizados no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia.

Diogo Chen, de 28 anos, conquistou pela terceira vez o título nacional, depois de se ter sagrado campeão em 2016 e 2020, ao bater na final o colega de equipa Tiago Abiodun (vencedor em 2023), por 4-2, com os parciais de 11-9, 6-11, 13-11, 12-14, 11-9 e 11-2.



“Este campeonato teve jogadores de muito bom nível. Fico muito feliz por ter conseguido ganhar aos meus companheiros de equipa na seleção. Já nos conhecemos muito bem, treinamos todos juntos e sabemos o que nos espera”, observou Diogo Chen.



Olga Chramko, de origem russa, reeditou os triunfos de 2016, 2018 e 2020, conquistando o quarto título, aos 47 anos, graças à vitória categórica na final sobre a sportinguista Patrícia Santos, por 4-0, com os parciais de 11-2, 11-8, 11-3 e 11-6.



“É preciso resistência, porque são muitos jogos em dois dias. É importante não pensar na idade, se começamos a pensar na idade não dá, porque estão aqui miúdas novas, que jogam bem, subiram o nível e, para mim, dá gosto jogar contra elas”, assinalou Olga Chramko, que também beneficiou da ausência de Tatiana Garnova, campeã no ano passado.



Apesar de ter perdido na final de singulares, Tiago Abiodun sagrou-se campeão nacional de pares masculinos, ao lado de Rafael Kong (CTM Mirandela), e mistos, com a colega de equipa Patrícia Santos, enquanto Inês Matos e Matilde Pinto, ambas do CTM Mirandela, triunfaram nas duplas femininas.