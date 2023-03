Diogo Ribeiro faz "hat trick" na Taça Edirne e Miguel Nascimento vence 50 livres

O nadador português Diogo Ribeiro venceu hoje os 100 metros mariposa na Taça Internacional de Edirne, na Turquia, com a melhor marca pessoal da época, com Miguel Nascimenot a triunfar nos 50 livres.