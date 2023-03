Diogo Ribeiro garante presença nos Jogos Olímpicos

O realizou o melhor tempo das eliminatórias com 21,87 segundos superando o anterior máximo de Portugal fixado por Miguel Nascimento a 30 de setembro de 2022 em Oeiras.





O tempo foi obtido na Madeira, no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.



O segundo tempo das eliminatórias foi obtido pelo ucraniano Andrii Govorov, a nadar pelo V. Guimarães, com 21,98, marca que é também mínimo para o Mundial.



Miguel Nascimento (Benfica) assegurou o terceiro tempo (21,99) ficando a três centésimos dos mínimos olímpicos, registo que confirma mínimos para o Mundial de Fukuoka.



O quarto registo foi obtido por Miguel Marques (Benfica) com 22,70, marca que é mínimo para o Europeu de Juniores.



A final dos 50 livres realiza-se esta quinta-feira a partir das 17h00.



Na primeira sessão do primeiro dia, que decorreu esta manhã, Gonçalo Azevedo (CN Maia) bateu o recorde nacional dos 50 costas de juvenis A. O nadador da Maia concluiu em 27,58 segundos melhorando o anterior máximo de 27,60 na posse de Rodrigo Rodrigues (SCE) em Coimbra a 10 de julho de 2022.