Diogo Ribeiro já chegou com o ouro a Portugal

", começou por dizer o campeão do Mundo, com as duas medalhas de ouro ao peito."Ainda não tenho bem noção deste feito, para mim é difícil pensar nestas coisas, mesmo com as medalhas aqui. Dormi com elas, a dos 50 metros partiu-se, provavelmente foram as senhoras da limpeza, mas trocaram-me a medalha", acrescentou.Diogo não esconde o sonho de repetir o feito nos Jogos Olímpicos. "".O jovem nadador dedicou as medalhas ao pai, que morreu quando Diogo tinha apenas 4 anos. "Tenho falado muito com ele. Digo-lhe que vou fazer a coisas por ele, acho que ele me manda força e com essa força ganho as provas. É importante esse apoio, bem como sentir que a minha família está lá. São muitas provas, viagens caras, os hotéis... Mas é um orgulho ver que eles estão lá".O campeão do Mundo dos 50 e 100 metros mariposa recebeu muitas mensagens, mas houve uma que o tocou particularmente. "Agradeço também à federação, ao Comité Olímpico e aos patrocinadores, sem ajudas não era possível fazer o que fiz no Mundial".