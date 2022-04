Diogo Ribeiro volta a bater recorde nacional dos 100 metros livres

Depois do tempo de 48,96 segundos nas eliminatórias da manhã, que valeu o recorde absoluto do país e também uma marca de qualificação para os Europeus absolutos, marcados para agosto, em Roma (49,02), o nadador do Benfica, superou de novo o seu registo, e sagrou-se campeão nacional da categoria.



O atleta de 18 anos superou o também benfiquista Miguel Nascimento, segundo classificado com uma marca de 49,07 segundos e anterior recordista nacional com 49,04 segundos, tempo estabelecido em 20 de dezembro de 2020, e Bruno Ramos, do Belenenses, que 'fechou' o pódio com um registo de 50,83 segundos.



Autor de marcas que valem também as qualificações para os campeonatos europeus e mundiais de juniores, Diogo Ribeiro realçou, em declarações aos meios da Federação Portuguesa de Natação, que o dia foi "muito especial pelos resultados obtidos", ainda para mais no Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra, onde treinou desde os 10 anos, antes de se mudar para o clube lisboeta.



"Acaba por ser um sonho ainda por cima aqui, nesta piscina, onde treinei, desde os 10 anos, até ir para o Benfica para treinar com a equipa técnica da Federação, liderada por Alberto Silva, a que dedico também este resultado. Agora, há que continuar a trabalhar com humildade e sonhar com os Jogos Olímpicos", frisou, citado pela nota publicada no sítio oficial do organismo.



Presente nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, Tamila Holub, do Sporting de Braga, venceu os 1.500 metros livres femininos com 16.28,19 minutos e conseguiu também os mínimos para competir nos Europeus de Roma, superando a recordista nacional Diana Durães (Benfica), que fez o tempo de 16.34,61 minutos, e Angélica André (FC Porto), terceira, com 16.48,19 minutos.



Também Ana Catarina Monteiro, do Vilacondense, conseguiu os mínimos para os Europeus, ao vencer os 200 metros mariposa com a marca de 2.10,84 minutos.



Na natação adaptada, Diogo Cancela, da equipa Louzan Natação/EFAPEL, bateu o recorde da Europa (S8) dos 200 metros mariposa masculinos, com o tempo de 2.22,35 minutos.



Os campeonatos nacionais de natação de juvenis, juniores e absolutos em piscina longa prolongam-se até domingo no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra.







Pódios seniores do primeiro dia:



Masculinos:



- 50 metros costas:



1. João Costa (Vitória de Guimarães), 25,51 segundos.



2. Alexis Santos (Sporting), 25,66.



3. Gabriel Lopes (Louzan Natação/EFAPEL), 25,80.







- 100 metros livres:



1. Diogo Ribeiro (Benfica), 48,72 segundos.



2. Miguel Nascimento (Benfica), 49,07.



3. Bruno Ramos (Belenenses), 50,83.







- 200 metros mariposa:



1. Kevins Apseniece (FC Porto), 2.02,33 minutos.



2. Henrique Silva (Estamos Juntos), 2.03,70.



3. Tomás Silva (FC Porto), 2.04,70.







- 1.500 metros livres:



1. José Paulo Lopes (Sporting de Braga), 15.37,28 minutos.



2. Diogo Cardoso (Sporting), 15.37,49.



3. Pedro Santos (FC Porto), 16.07,92.







Femininos:



- 50 metros costas:



1. Rafaela Azevedo (Algés), 28,46 segundos.



2. Camila Rebelo (Louzan Natação/EFAPEL), 28,82.



3. Catarina Mestre (Natação de Lisboa), 29,92.







- 100 metros livres:



1. Francisca Martins (Foca/Quinta da Lixa), 56,96 segundos.



2. Carolina Fernandes(Galitos/Bresimar), 57,31 minutos.



3. Ema Conceição (Física de Torres Vedras), 57,80.







- 200 metros mariposa:



1. Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), 02.10,84 minutos.



2. Marina Cunha (Colégio Efanor), 02.14,40.



3. Inês Henriques (Sporting), 02.14,75.







- 200 metros estilos:



1. Raquel Pereira (Benfica), 02.16,51 minutos.



2. Mariana Cunha (Colégio Efanor), 02.19,98.



3. Joana Cardeal (Académico de Viseu), 02.22,05.







- 1.500 metros livres:



1. Tamila Holub (Sporting de Braga), 16.28,19 minutos.



2. Diana Durães (Benfica), 16.34,61.



3. Angélica André (Náutico Marinha Grande), 16.48,19.