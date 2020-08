Distribuidor Bruno Alves é o sexto reforço para o voleibol do Sporting

"A sensação é de imensa felicidade. Todos sabem da grandeza do Sporting e estou muito feliz, é um momento indescritível. É um clube extremamente organizado e fiquei muito contente quando me contactaram”, disse o jogador, citado pelo clube.



Bruno Alves, que reencontra o treinador Gersinho, com quem trabalhou nas seleções de base do Brasil, é o sexto reforço, após o anúncio das chegadas de Paulo Victor, André Saliba, Éder Levi, Robinson Dvoranen e Victor Hugo.



O voleibol português suspendeu as competições em março devido à covid-19, e em abril decidiu o cancelamento definitivo da época 2019/20, sem atribuição de títulos.



A época 2021/21 arranca em 26 de setembro, com a realização da primeira jornada do campeonato, na qual o Sporting recebe o Castêlo da Maia.