Dois pódios para Portugal no Open de Espanha de natação

No primeiro de cinco dias de competição em Palma, Mariana Cunha nadou a distância em 58,82 segundos, atrás apenas da espanhola Paula Sánchez, que fixou o recorde dos campeonatos em 58,48.Nos 100 metros costas, João Costa foi terceiro na final, com 55,35 segundos, numa prova ganha por Hugo Oliveira, de Espanha, com recorde dos Nacionais deste país, com 52,71.Na outra final com um português em ação, Francisco Quintas foi oitavo nos 50 bruços, em 28,73 segundos, que consagrou o espanhol Jesus Alonso (27,79).De manhã, nas eliminatórias, Diogo Ribeiro (53,53 segundos) tinha sido sétimo nos 100 mariposa, mas foi penalizado pela regra de só passarem à final A os dois primeiros não espanhóis.

Ana Guedes (1.01,27) foi 11.ª nos 100 mariposa, ficando de fora da final A, enquanto Diogo Costa (58,49) acabou com o 40.º melhor tempo os 100 costas.





Francisca Martins perdeu pódio por quatro centésimos





A nadadora portuguesa Francisca Martins perdeu hoje por apenas quatro centésimos um lugar no pódio dos 800 metros livres dos Europeus, mas prometeu mais para as duas provas que ainda vai disputar.



Francisca Martins foi quarta classificada na final dos 800 metros livres, a quatro centésimos da medalha de bronze, depois de ter batido o seu recorde pessoal por mais de dois segundos, ao nadar em 8.34,35 minutos.



“Numa prova assim longa, custa muito. Mas sendo que não era a minha prova principal, estou mesmo muito contente com este resultado. Acho que, no final, na pista um, não consigo ver muito bem as minhas adversárias, mas acho que reagi muito bem, fiz a minha prova. Foi um resultado muito positivo naquela que nem a minha prova principal, nem a segunda”, referiu, à agência Lusa.



A jovem nadadora lusa, de 20 anos, vai ainda disputar os 400 metros livres, a sua prova de eleição, prometendo um bom resultado.



“Dá-me muito boas expectativas e aguardem, porque não vai ser a quatro centésimas que vou ficar do pódio”, assegurou.



Na quarta-feira, a nadadora do FOCA-Quinta da Lixa-CNF volta à piscina em Belgrado, para disputar as eliminatórias dos 200 metros livres.



“Os 200 são a minha segunda prova. Às vezes até fico confusa se os 200 ou os 400. Têm-me corrido as duas muito bem. Posso dizer que é também a minha prova principal. É tentar fazer o melhor tempo nas eliminatórias possível e depois dar tudo na meia-final para chegar à final numa boa pista e conseguir uma boa posição”, disse.