Camila Rebelo nova campeã europeia em 200 costas

Camila Rebelo sagrou-se esta terça-feira campeã da Europa dos 200 costas, com recorde nacional, com o tempo de 2.08,95 minutos.

A portuguesa, treinada por Vítor Ferreira e Gonçalo Neves, já apurada para Paris, 2024, terminou com uma parte final muito forte para chegar ao OURO à frente das húngaras Dora Molnar (2.09,02) e Eszter Szabo Feltothy (2.09,21), prata e bronze, respectivamente. O 4.º lugar foi para a britânica Holly McGill (2.09,74) e 5.º para a israelita Aviv Barzelay.



O recorde nacional da nadadora do Louzan/Efapel estava fixado em 2.09,84 a 31 de março de 2023 em Palma de Maiorca (Espanha).



Camila Rebelo no final da prova revelou-se muito feliz: "Eu não tenho palavras, quando vim para aqui, a minha ambição seria passar uma meia-final, uma final, porque não estou no meu pico de forma, aproveitar ao máximo o que é um campeonato europeu. Chegar aqui fazer recorde nacional, fazer recorde pessoal, fazer abaixo do mínimo para os Jogos, ser campeã europeia, não tenho palavras."



RTP c/FPNatação