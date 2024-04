Domingos Castro candidata-se à federação de atletismo

“Um dos principais motivos que me leva a esta candidatura é a gratidão por uma modalidade que me deu tudo o que sou hoje e eu quero retribuir com o meu saber, querer e trabalho para com a FPA, modalidade e todos os amantes deste deporto”, comentou Domingos Castro, ainda antes de apresentar a sua candidatura, sob o lema “Movimento de Mudança”.



Rodeado de várias dezenas de apoiantes, que marcaram presença na Tribuna de Honra do Estádio Nacional, no Jamor, o antigo fundista e atleta do Sporting apresentou os elementos presentes da sua direção, constituída pelos vice-presidentes Paulo Guerra, Sara Moreira, Joaquim Santos, Rui Ferreira e Sérgio Guedes, e os vogais Pedro Oliveira, Albertina Machado, Carla Sacramento, Francis Obikwelu e Carla Tavares.



“Temos uma equipa fantástica de atletas olímpicos, medalhados internacionais, com muita competência e motivação para ajudar a modalidade a crescer e a se modernizar. Teremos sempre alguma coisa a mudar, como estar mais perto dos atletas, dos associados e dos clubes, porque sem estes a FPA não é nada. Temos de ir à procura da juventude, de fazer um trabalho profundo nas escolas, precisamos de recrutar talentos para que no futuro tenhamos atletas do mais alto nível”, explicou o candidato natural de Guimarães.



Além destes aliados, o vice-campeão do mundo nos 5.000 metros, em 1987, e vice-campeão da Europa de corta-mato, em 1994, tem ainda na comissão de honra algumas ilustres figuras do desporto nacional, como José Mourinho, Luís Figo, Nélson Évora, Manuela Machado, Nuno Delgado, Sara Ribeiro, entre outros.



Presentes na cerimónia estiveram ainda Luís Alves Monteiro (presidente da Associação de Atletas Olímpicos), Carlos Cardoso (ex-presidente da Confederação do Desporto), Carlos Móia (Presidente do Maratona Clube de Portugal), Fernandos Tavares (vice-presidente do Benfica), Marco Chagas (ex-ciclista), Nuno Laurentino (ex-nadador olímpico), Miguel Arrobas (ex-nadador olímpico de águas abertas) ou Jorge Vieira, atual presidente da FPA.



Novidades da candidatura



“A minha presença está garantida no evento de cada uma das candidaturas e é para garantir a total equidistância relativamente a todas as candidaturas. Estar não significa um apoio direto, não significa uma recomendação de voto, significa que tenho apreço pelas pessoas e pelos que garantem a minha substituição. Não vai haver um vazio e isso já é um regozijo para mim. É que, naturalmente, é apetecível ser presidente da FPA, já que temos três candidatos”, defendeu Jorge Vieira, referindo-se aos atuais vice-presidentes Paulo Bernardo e Fernando Tavares, também candidatos nas próximas eleições.



Já Domingos Castro, que representou Portugal em quatro Jogos Olímpicos (Seul1988, Barcelona1992, Atalanta1996 e Sydney2000), e a sua equipa propõem-se a promover mais proximidade junto dos atletas, clubes, instituições e organizadores de provas, gerir o organismo com maior rigor financeiro, angariar mais financiamento, estabelecer mais qualidade nas competições, investir mais na formação e, entre outras propostas, construir a casa das seleções, num investimento público-privado.



“Chegou o momento do atletismo, a modalidade rainha dos Jogos Olímpicos e modalidade mais medalhada em Portugal, ter uma casa das seleções, propriedade da FPA para que as suas seleções, não só nacionais, como regionais, possam utilizar sempre que queiram treinar e fazer os seus estágios. Vamos fazer também intercâmbios a nível internacional para que possamos ter outras seleções a treinar em Portugal com os nossos atletas”, adiantou o candidato.



Segundo o candidato à presidência da FPA, a casa das seleções será construída na Marinha Grande, onde haverá igualmente espaço reservado “para os heróis do passado, como Carlos Lopes, Rosa Mota, Francis Obikwelu, Nélson Évora, poderem conviver com os jovens talentos”.



Do passado, chegou igualmente uma mensagem especial que deixou emocionado o irmão gémeo de Dionísio Castro, também este antigo atleta do Sporting, ainda antes de começar a expor as suas ideias para o desenvolvimento da modalidade.



“Filho, sabes que há treino todos os dias, sejam quais forem as condições climatéricas, inclusivamente terremotos. Por este motivo, não consigo estar presente, mas mandei alguém da minha família. Mário Moniz Pereira”, leu de voz embargada Domingos Castro, antes de abraçar Maria Carlota Moniz Pereira, mulher do seu antigo treinador, o "Sr. Atletismo", que morreu em 2016.