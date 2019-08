Domingos Gonçalves vai estrear-se na Volta a Espanha na 74.ª edição

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 18:32 | Outras Modalidades

No ano de regresso à formação espanhola, uma das quatro convidadas pela organização e do escalão Profissional Continental, o antigo campeão português de fundo e de contrarrelógio vai estrear-se na ‘Vuelta’.



O chefe de fila será o ‘veterano’ espanhol Sergio Pardilla, que, com o ciclista luso, correu a Volta a Portugal no início de agosto, com Gonçalves a abandonar e Pardilla a acabar em 19.º da geral final.



Citado pela equipa, José Miguel Fernández inclui o português no lote de ciclistas que podem “marcar presença nas fugas que podem chegar isoladas à meta”.



Além de Domingos Gonçalves, também Nelson Oliveira (Movistar), Rúben Guerreiro (Katusha Alpecin) e a dupla Ricardo Vilela e Nuno Bico, da Burgos-BH, vão partir no sábado para a 74.ª edição, com Gonçalves, Guerreiro e Bico como estreantes.