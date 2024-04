Dupla lusa avança na China em voleibol de praia

A dupla lusa, proveniente da qualificação, iniciou a sua participação no quadro principal com uma derrota num encontro equilibrado com os norte-americanos Trevo Crabb e Theodore Brunner, por 2-1, com os parciais de 18-21, 21-18 e 15-13.Na segunda partida, em que só o triunfo permitia a continuidade em prova, João Pedrosa e Hugo Campos venceram os austríacos Moritz Pristauz e Robin Seidl, por 2-1, com 21-17, 16-21 e 19-17, revertendo uma desvantagem de dois pontos aos 12-14 no derradeiro parcial.Os bicampeões nacionais venceram na qualificação da etapa chinesa os irmãos espanhóis Javier e Alejandro Huerta Pastor, por 2-1 (21-14, 14-21 e 15-12) e os tailandeses Tipjan Pithak e Taovato Poravid, igualmente por 2-1 (21-18, 17-21 e 16-14).