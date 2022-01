Egan Bernal tem vários traumatismos e vai ser operado

"A clínica Universidade de la Sabana informa que o paciente Egan Bernal deu entrada no serviço de urgências na manhã de hoje (...). Foi avaliado de forma interdisciplinar pelos especialistas e, perante os resultados encontrados, terá de ser operado nas próximas horas por apresentar um politraumatismo", indicou a unidade hospitalar.



Em comunicado, a clínica detalha que o vencedor do Tour2019 e do Giro2021 tem "um traumatismo cervical e torácico, um traumatismo fechado no tórax, um traumatismo no músculo esquelético" e fraturas nos membros inferiores.



"Neste momento, apresenta estabilidade hemodinâmica", acrescenta a nota.



O colombiano, de 25 anos, colidiu hoje com um autocarro enquanto treinava e foi transportado para a clínica Universidade de la Sabana, no município de Chia, nos arredores de Bogotá.



A polícia local, citada pela agência EFE, detalhou que o ciclista chocou contra o veículo quando este se deteve "bruscamente" para deixar sair um passageiro.



Segundo as autoridades, Bernal, "que circulava no mesmo sentido e na mesma via (do autocarro), não viu a manobra feita pelo veículo, chocando com a traseira do mesmo".



Após terem sido publicadas fotografias de Bernal deitado no chão, a ser assistido, a INEOS indicou que o corredor estava "estável".



"Bernal, que está num estágio perto da sua residência, foi conduzido ao hospital pelo pessoal médico da equipa e estava consciente quando aí chegou. Está estável e a ser observado", pode ler-se num comunicado publicado no sítio oficial da formação britânica, que promete atualizar "oportunamente" as informações sobre o estado do corredor.



Os órgãos de comunicação locais indicam que o acidente ocorreu ao norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, onde o vencedor do último Giro se encontra a estagiar com os companheiros da INEOS Richard Carapaz, Daniel Martínez, Jhonatan Narváez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile e Carlos Rodríguez.



Bernal, que este ano pretende ser um dos líderes da INEOS na Volta a França, tinha previsto iniciar a temporada na Volta à Provença, agendada entre 10 e 13 de fevereiro.