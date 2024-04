Emanuel Silva diz adeus à canoagem

”, disse, em declarações à Lusa.Aos 38 anos, "Mané", como é conhecido na canoagem, decidiu terminar o ciclo enquanto competidor, levando apenas a “mágoa e tristeza” de não poder ir a Paris2024, “no maior palco multidesportivo do universo”, pois era nos seus sextos Jogos Olímpicos que sonhava retirar-se, diante dos “aplausos de familiares e amigos na bancada”.”, sublinhou.De tudo o que viveu, destaca duas conquistas, precisamente o pódio em Londres2012 e a sua estreia olímpica em Atenas2004, com 18 anos, em que foi sétimo classificado em K1 1.000 metros: “”.Entende que “nada ficou por fazer” na sua carreira, garante que deu sempre o “melhor” pela canoagem e que ninguém pode questionar o seu “profissionalismo” de sempre, recordando que desde 1996, ano em que se federou, pelo Clube Náutico de Fão, entrou nas provas “sempre para ganhar”.”, assegurando que apenas deseja ser “respeitado enquanto atleta e por tudo o que este deu à modalidade”.Agora a prioridade é a família e continuar a gestão dos seus dois projetos empresariais, um de alojamento local, no Gerês, e outro uma pizzaria em Braga: assistirá aos Jogos Olímpicos a torcer pelos companheiros, de quem espera estar novamente mais próximo no ciclo olímpico para Los Angeles2028.“P”, confessa.Emanuel Silva descarta a possibilidade de ser treinador, pois, recorda, isso seria manter o atual status quo de estágios, viagens, demasiados dias fora da família, que foi sacrificando ao longo da sua carreira: “Essa fase terminou (…) e Portugal está bem entregue aos treinadores das equipas nacionais”.Já a possibilidade de ser diretor desportivo da federação é um cenário que agrada ao ex-canoísta, que considera favorável o facto de até há bem pouco tempo ter “convivido e vivido” com todos os elementos da seleção.”, concluiu.Além da prata olímpica e várias outras finais em Jogos Olímpicos, em diferentes tripulações, Emanuel Silva contabilizou títulos europeus e mundiais, bem como em Taças do Mundo.