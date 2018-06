EntraEmCampo promove prática desportiva de pessoas com deficiência

Comentários 08 Jun, 2018, 11:24 / atualizado em 08 Jun, 2018, 11:56 | Outras Modalidades

O movimento, que assenta numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, foi apresentado na quinta-feira, antes do particular entre as seleções de Portugal e Argélia, o derradeiro jogo da seleção portuguesa antes de voar para a Rússia, onde disputará o Mundial.











Na partida, que decorreu no Estádio da Luz, os atletas portugueses e argelinos entraram em campo de mãos dadas com crianças com vários tipos de deficiências.





“A iniciativa #EntraEmCampo nasce da intenção do Comité Paralímpico de Portugal em chamar novos praticantes para a prática desportiva, que com todas as suas potencialidades e virtudes possam desfrutar de todos os benefícios da atividade física”, destaca José Manuel Lourenço, presidente do CPP.





José Manuel Lourenço diz ainda que “foi com grande satisfação que entrámos em campo com a Federação Portuguesa de Futebol no lançamento de uma iniciativa que se apresentou também como um momento inesquecível para estes jovens. Temos previstas novas ações no âmbito desta parceria e contamos com o envolvimento da FPF no trabalho contínuo de sensibilização, promoção e desenvolvimento da excelência desportiva no que se refere a pessoas com deficiência, sempre em prol de uma sociedade mais inclusiva”.Os jovens e familiares interessados em saber mais sobre desporto adaptado e onde praticá-lo podem obter mais informação em paralimpicos.pt