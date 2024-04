Espinho recebe elite do circuito mundial de voleibol de praia

", realçou em comunicado Vicente Araújo, presidente da FPV.A competição volta a colocar Espinho na rota dos melhores atletas mundiais de voleibol de praia, após a cidade da Costa Verde ter acolhido, recentemente, etapas do circuito mundial de voleibol de praia (FIVB Beach Volleyball World Tour) em 2018, 2019 e 2022.", sublinhou Maria Manuel Cruz, presidente da CME.A etapa de Espinho conta com as melhores duplas mundiais femininas e masculinas, sendo, em termos cronológicos, a quarta mais importante do calendário do circuito mundial de voleibol de praia 2024 – ano olímpico – da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).A competição Elite16 representa o nível mais alto das etapas do Beach Pro Tour (Circuito Mundial de Voleibol de Praia), sendo disputada pelas 16 melhores duplas por género do mundo, numa luta acesa por manter a sua posição dentro deste grupo de elite mundial.O torneio é disputado em quatro grupos de quatro duplas cada, ao que se segue a fase eliminatória, ao longo de quatro dias, num total de 64 jogos.