Estoril Open: Henrique Rocha recebe convite para o quadro principal

"A nova sensação do ténis português regressa ao quadro principal do Millennium Estoril Open, desta vez com um wild card depois do brilharete em Múrcia, onde, com apenas 19 anos, se tornou no segundo português mais novo de sempre a vencer um torneio challenger e no 15.º a chegar ao top 200 — feito que celebrará na segunda-feira, já no Clube de Ténis do Estoril", lê-se numa publicação na rede social Instagram.



Esta será a segunda participação de Henrique Rocha, atual 220.º do ranking mundial, no quadro principal do Estoril Open, depois de em 2023 ter passado a qualificação, caindo na primeira ronda frente ao espanhol Bernabé Zapata Miralles.



O quadro principal do Estoril Open tem já três portugueses confirmados, com Rocha a juntar-se ao número um nacional Nuno Borges e a João Sousa, que também recebeu um 'wild card' e vai disputar o último torneio da carreira no Clube de Ténis do Estoril.



O outro 'wild card' do torneio foi entregue ao jovem brasileiro João Fonseca, de 17 anos, que ocupa o 341.º lugar do ranking mundial.



O quadro principal do Estoril Open disputa-se de 01 a 07 de abril, com a fase de qualificação a realizar-se a 30 e 31 de março.