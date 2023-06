Europeu feminino de hóquei em patins adiado de julho para outubro

Em comunicado publicado no seu sítio oficial, o organismo dá conta de que a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) "tomou a iniciativa e investiu esforços substanciais na procura de um local" para o torneio, mas essa "exaustiva pesquisa provou-se ser inútil".

"Apesar das melhores intenções, não foi encontrado nenhum local que pudesse cumprir simultaneamente os requisitos de sustentabilidade financeira das equipas participantes e os critérios para um evento desta envergadura. Dado o limitado prazo disponível para a sua organização, a decisão de adiar o Europeu para outubro foi considerada necessária", reconheceu a WSE, que é presidida por Luís Sénica, igualmente líder máximo da FPP.

Na segunda-feira, o selecionador português Hélder Antunes tinha anunciado uma lista de 10 convocadas para o Campeonato da Europa, cujas últimas seis edições foram vencidas pela Espanha, ao passo que as lusas se impuseram por três vezes (1997, 1999 e 2001).

A equipa das `quinas` tem um estágio marcado para 14 de junho, no Luso, concelho da Mealhada, e vai participar na segunda edição do torneio GoldenCat, a realizar entre 16 e 18 de junho, com as congéneres de França, Itália e Catalunha, que albergará o torneio.