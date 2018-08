Europeus de seis modalidades com 58 portugueses em prova

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2018, 09:10 / atualizado em 01 Ago, 2018, 09:10 | Outras Modalidades

Os campeonatos europeus de seis modalidades vão decorrer na mesma cidade e ao mesmo tempo numa edição inaugural em Glasgow, sendo que os Europeus de atletismo vão estar à margem da prova, decorrendo em simultâneo, mas em Berlim.

Triatlo bem representado



Natação leva o maior contingente







Ciclismo com boas credenciais



Ginástica e remo



A defender o título de campeão europeu de triatlo ganho em 2017 estará João Pereira, o grande nome da comitiva lusa, competindo em Glasgow já depois de ter conquistado o ouro nos Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona (Espanha).Ainda assim, uma pubalgia que tem vindo a tratar há quatro meses faz com que se sinta ainda "a cerca de 80 por cento" da sua capacidade física, explicou à Lusa o atleta do Benfica, de 31 anos, a preparar-se para os Jogos de 2020.A prova de triatlo vai ainda integrar João Silva, que em Kitzbuhel2017 conquistou a medalha de bronze nos Europeus, mas também Melanie Santos, Miguel Arraiolos, Andreia Ferrum e Helena Carvalho, todos eles integrantes do projeto olímpico para Tóquio2020.Enquanto o golfe, que terá este ano a edição inaugural de competição por equipas, não conta com nenhum representante português, a comitiva de nadadores é a maior da representação lusa, com 25 atletas divididos entre natação pura, natação artística e águas abertas.O grande destaque na água vai para Alexis Santos, atleta olímpico nos Jogos do Rio2016, que nos últimos Europeus foi medalha de bronze nos 200 metros estilos, um resultado que repetiu já este ano, em junho, nos Jogos do Mediterrâneo.Alexis Santos vai ainda competir nos 400 estilos, sendo que a equipa conta ainda com Diana Durães, Raquel Pereira, Tamila Holub, Victoria Kaminskaya, Guilherme Pina ou Miguel Nascimento, entre outros.A equipa de natação artística conta com 10 nadadoras, enquanto as competições de águas abertas serão disputadas por Angélica André, integrada no projeto olímpico para Tóquio, Rafael Gil e Tiago Campos.O campeão do mundo em 2013 Rui Costa (UAE Team Emirates) lidera a equipa de ciclismo de fundo, ao lado de José Gonçalves e Tiago Machado (Katusha Alpecin) e de Ricardo Vilela (Manzana Postobon), com a dupla da Katusha a competir no contrarrelógio.Na pista, as esperanças recaem sobre os irmãos Ivo e Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon), com o primeiro a entrar com o estatuto de vice-campeão mundial de perseguição individual e o segundo depois de ter sido quinto classificado no scratch, com Maria Martins (Sopela Women's Team) a competir no quadro feminino.Por fim, a equipa de ciclismo fica completa com três corredores no cross country olímpico, Joana Monteiro (Brujula Bike Racing Team), Ricardo Marinheiro (Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão) e Mário Costa (Brujula Bike Racing Team).Na comitiva de 12 ginastas, o destaque vai para a olímpica Filipa Martins, medalha de prata na Taça do Mundo realizada em junho em Guimarães, em paralelas assimétricas, e quarta em trave, numa lista que inclui ainda Mariana Marianito ou Bernardo Almeida, entre outros.No remo, Afonso Costa e Pedro Fraga competem em LM2x ('double scull' ligeiro), enquanto o irmão de Afonso, Dinis, representa Portugal em 'skiff' ligeiro, com o trio a entrar em ação já na quinta-feira.Os campeonatos da Europa de Glasgow, que reúnem seis modalidades e decorrem ao mesmo tempo que os de atletismo, em Berlim, arrancam na quinta-feira e terminam em 12 de agosto.