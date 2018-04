Europeus judo: Telma Monteiro estreia-se frente à israelita Maayan Greenberg

Lusa Comentários 25 Abr, 2018, 16:47 | Outras Modalidades

Depois das ausências em 2016 e 2017, por lesão, Telma Monteiro, 12.ª do ‘ranking’ mundial, vai voltar na quinta-feira à competição continental, que já venceu em cinco ocasiões, frente a Greenberg, medalha de bronze nos Europeus de 2017, em Belgrado, e atual 63.ª da hierarquia.



Além de Telma Monteiro, que além dos cinco títulos subiu mais seis vezes ao pódio europeu, conquistando uma medalha de prata e cinco de bronze, também na quinta-feira, vão também entrar em prova, em -66 kg, Sergiu Oleinic (17.º do ‘ranking’) frente ao espanhol Alberto Gattero Martin (21.º) e João Crisóstomo (40.º) diante do bielorrusso Dzmitry Minkou (11.º).



Em -48 kg, Catarina Costa (25.ª) vai defrontar a britânica Kimberley Renicks (34.ª) e Joana Diogo (30.ª) a turca Gulkader Senturk (50.ª).



Na categoria de -52 kg, Joana Ramos, prata em 2011 e bronze em 2017, vai regressar à competição, após recuperar de uma pneumonia, frente à polaca Agata Perenc (20.ª) e Mariana Esteves (72.ª) vai enfrentar a italiana Rosalba Forciniti (154.ª).



Nos -60 kg, Gonçalo Mansinho (43.º) vai estrear-se na prova frente ao espanhol Francisco Garrigos (4.º).



Na sexta-feira, na competição de -73 kg, Jorge Fernandes (54.º) e Nuno Saraiva (72.º) ainda aguardam adversários na segunda ronda, que serão os vencedores dos combates entre o albanês Armando Mollosmani e o estónio Oscar Pertelson e entre o azeri Hidayat Heydarov e o ucraniano Dmytro Kanivets, respetivamente. Em -81 kg, Anri Egutidze (17.º) vai enfrentar o cipriota Phedias Konnaris (358.º).



Os Europeus terminam no sábado, quando, em em -78 kg, Patrícia Sampaio (55.ª) vai defrontar a ucraniana Anastasiya Turchyn (8.ª) e Yahima Ramirez (30.ª) a russa Anastasiya Dmitrieva (14.ª), enquanto, em -90 kg, Tiago Rodrigues (196.º) vai medir forças com o vencedor do combate entre o húngaro Gabor Ver e o ucraniano Quedjau Nhabali e Jorge Fonseca (7.º) o austríaco Laurin Boehler (17.º), em -100 kg.