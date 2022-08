Europeus2022: Canoagem brilha mais alto com cinco das oito medalhas portuguesas

Os três pódios do 'inevitável' Fernando Pimenta, nomeadamente ouro em K1 5.000 metros, prata no olímpico K1 1.000 e bronze no K1 500 foram o pecúlio de um super-atleta, que já tem 121 pódios internacionais, e que foi bem acompanhado com o título europeu de Kevin Santos, em K1 200, e o bronze de Norberto Mourão, na classe adaptada VL2.



Tirando este amontoado de 'metal', Portugal teve o ouro do campeão olímpico Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e do ciclista Iúri Leitão em scratch, na pista, bem como a prata de Auriol Dongmo no lançamento de peso.



Há duas semanas, com uma equipa de nove atletas, a canoagem portuguesa teve como pior resultado um 10.º lugar nos Mundiais do Canadá, além de quatro medalhas, num desempenho de excelência.



Agora, em Munique, com uma equipa alargada a 22, incluindo várias jovens promessas, a modalidade que mais pódios internacionais tem conseguido para Portugal somou mais de metade das medalhas do país no evento alemão, além de 10 finais, entre os nove mais fortes do continente.



O apuramento olímpico realiza-se no mundial de 2023 de Duisburgo, na Alemanha, sendo que Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, e Teresa Portela, em K1 500 são as embarcações mais consistentes para atingir Paris2024.



O K4 500, que além de João e Messias inclui Emanuel Silva e David Varela, quarteto que foi oitavo em Tóquio2020, teve uma época aquém do seu valor, facto que deixa antever uma maior competitividade externa e reajustamentos na embarcação.



A canoagem tem sido uma modalidade consistente ao longo dos anos e seguramente a que mais pódios internacionais tem dado a Portugal, contudo, em 2021, foi a 13.ª no ranking dos apoios do Estado ao alto rendimento, situação que a ‘família’ deste desporto tem criticado e pretende ver alterada.



Resultados globais da canoagem nos Europeus de Munique:



- 200 metros:



K1 Teresa Portela – 5.ª.



K1 Kevin Santos – MEDALHA DE OURO.



C1 Hélder Silva – 7.º.



C1 Inês Penetra – 12.º.



- 500 metros:



K1 Fernando Pimenta – MEDALHA DE BRONZE.



K1 Teresa Portela – 6.º.



K2 João Ribeiro/Messias Baptista – 5.º.



K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos – 16.º



K4 João Ribeiro/Messias Baptista/Emanuel Silva/David Varela -9.º.



K4 Francisca Carvalho/Francisca Laia/Ana Brito/Maria Rei – 15.º.



C1 Hélder Silva – 11.º.



C2 Marco Apura/Bruno Afonso – 12.º.



C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas – 7.º.



- 1000 metros:



K1 Fernando Pimenta – MEDALHA DE PRATA.



K2 Fernando Pimenta/João Duarte – 9.º.



- 5000 metros:



K1 Fernando Pimenta – MEDALHA DE OURO.



C1 Beatriz Lamas – Desistiu.



Paracanoagem:



VL2 Norberto Mourão – MEDALHA DE BRONZE.



KL1 Alex Santos – 6.º.



KL1 Floriano Jesus – 7.º.



KL2 Hugo Costa – 10.º.