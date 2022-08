Europeus2022. Ginástica e remo iniciam participação lusa

No remo, a dupla de irmãos Afonso e Dinis Costa tem como principal objetivo chegar aos Jogos Olímpicos de Paris2024, pelo que encara esta participação nos Europeus como mais uma etapa de preparação para os Mundiais de 2023, decisivos quanto ao apuramento para os Jogos.



Apesar de ser apenas um teste para a qualificação, os remadores lusos não descartam a obtenção de um bom resultado na Alemanha: “De mim e do Afonso podem esperar sempre o nosso máximo. Não fazemos prognósticos para estes europeus, uma vez que são apenas um passo rumo ao objetivo final, que é o mundial2023", antecipou Dinis Costa.



A competir na primeira eliminatória, em que os três primeiros avançam para as semifinais e os restantes para as repescagens, a dupla vai encontrar a campeã olímpica Irlanda e a Espanha, sétima em Tóquio2020, além da Grã-Bretanha, outra seleção com “bom andamento”, e a Estónia.



A olímpica Filipa Martins é a estrela da equipa de ginástica artística em que a seleção portuguesa apresenta, de resto, uma formação de estreantes a este nível.



Mariana Parente, Maria Mendes, Mafalda Costa e Lia Sobral nunca estiveram num Campeonato da Europa e, em conjunto, tentam a difícil missão de estar entre as 13 seleções mais fortes, que são apuradas para o campeonato do Mundo de outubro, em Liverpool.



Com problemas num tornozelo desde março, que lhe condicionaram a época, Filipa Martins vai competir somente nas paralelas assimétricas, numa prova em que as oito melhores de cada aparelho se qualificam para as respetivas finais.



Programa para hoje (horas portuguesas):



- Ginástica artística:



11:24: Qualificação feminina - Filipa Martins, Mariana Parente, Maria Mendes, Mafalda Costa e Lia Sobral.



- Remo, double-scull ligeiro (LMx2):



11:45 - eliminatórias.