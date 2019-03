FC Porto goleia Forte dei Marmi e está perto das `meias` da Liga Europeia de hóquei

Comentários 23 Mar, 2019, 21:50 | Outras Modalidades

A equipa orientada pelo espanhol Guillem Cabestany chegou ao intervalo a vencer por 4-1, em casa do segundo classificado do campeonato italiano e agora, em 06 de abril, tem a vida facilitada para gerir a vantagem no Dragão Caixa, no Porto.



O Forte dei Marmi ainda não tinha perdido em casa esta época, contudo, a supremacia dos 'azuis e brancos' foi evidente desde cedo, uma vez que decorriam apenas 30 segundos quanto Gonçalo Alves, no primeiro ataque, inaugurou o marcador.



Ao quarto minuto, o italiano Giulio Cocco, a passe de Hélder Nunes, ampliou para 2-0, perante uma defesa menos consistente do que o habitual nas equipas transalpinas.



Federico Ambrósio, aos 13 minutos, penálti, recolocou o Forte dei Marmi na discussão do resultado, mas Cocco, aos 19, com desvio após recuperação de Gonçalo Alves, recuperou a vantagem de dois golos.



Ainda antes do intervalo, Hélder Nunes, de livre direto, ampliou para 4-1, quebrando qualquer reação anímica do adversário.



Davide Motaran teve no stick a possibilidade de fazer o segundo para o Forte dei Marmi, mas Carles Grau, com exibição irrepreensível, defendeu o penálti e posterior recarga, situação que repetiria por duas vezes no último minuto, com Federico Ambrósio e Marti Casas, neste caso em livre direto.



Na resposta, com os portistas em inferioridade numérica, Cocco não conseguiu marcar um livre direto.



Mais eficaz Gonçalo Alves que aos 44 minutos converteu um penálti, conferindo tonalidades de goleada ao 5-1, tendo ainda tempo para desperdiçar, nos derradeiros segundos, outro castigo máximo.







Jogo realizado no Palaforte de Forte Dei Marmi, Lucca, Itália.



Forte dei Marmi -- FC Porto, 1-5.



Ao intervalo: 1-4.



Marcadores:



0-1, Gonçalo Alves, 01 minuto.



0-2, Giulio Cocco, 04 minuto.



1-2, Federico Ambrósio, 13 (penálti).



1-3, Giulio Cocco, 19.



1-4, Hélder Nunes, 22 (livre direto).



1-5, Gonçalo Alves, 44 (penálti).







Sob a arbitragem dos espanhóis Iñigo López Leiton e Miguel Diaz, as equipas alinharam:



- Forte dei Marmi: Ricardo Gnata, Jordi Burgaya, Marti Casas, Elia Cinquini e Franco Platero. Jogaram ainda Davide Motaran, Federico Ambrósio, Cosimo Mattugini, Giacomo Maremmani e Leonardo Bertozz.



Treinador: Pierluigi "Gigio" Bresciani.



- FC Porto: Carles Grau, Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Giulio Cocco, Hugo Santos e Daniel Oliveira 'Poka'.



Treinador: Guillem Cabestany.







Assistência: cerca de 1.000 espetadores.