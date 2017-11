FC Porto goleia Vic na estreia na Liga Europei de hóquei em patins

Lusa 04 Nov, 2017, 17:17 / atualizado em 04 Nov, 2017, 17:22 | Outras Modalidades

No pavilhão Dragão Caixa, Gonçalo Alves, Jorge Silva e Rafa fizera três golos cada, enquanto Reinaldo Garcia, Hélder Nunes, Alvarinho e Ton Baliu completaram a goleada dos 'azuis e brancos'.



Finalista em 2013 e 2014, o FC Porto lidera o grupo aguarda o resultado do outro jogo, em que se defrontam ainda hoje os italianos do Follonica e os franceses do La Vendéenne.