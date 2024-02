FC Porto mais longe do apuramento na `Champions` de andebol

Os 'dragões', que ao intervalo já perdiam por 25-20, viram o seu mais direto opositor, os polacos do Wisla Plock, distanciar-se dois pontos, depois de vencer na quarta-feira os franceses do Montpellier.



No jogo de hoje, a equipa 'azul e branca' teve poucas hipóteses para contrariar o poderio catalão, uma equipa que tenta recuperar o título perdido na temporada passada, depois de se ter sagrado campeã nas duas épocas anteriores (2020/21 e 2021/22).



Na equipa portuguesa, o destaque foi repartido por quatro jogadores, António Areia, os dinamarqueses Jacob Mikkelsen e Nikolaj Laeso, e o cubano Pedro Valdés, todos com quatro golos marcados, enquanto, do lado do 'Barça', os destaques foram para o francês Melvyn Richardson e o espanhol Aleix Gomez, ambos com sete tentos.



A duas rondas do final da fase de grupos, os 'azuis e brancos', atuais sétimos classificados, com seis pontos, ainda mantêm algumas esperanças de atingir os 'oitavos', precisando de recuperar os dois pontos de atraso para o Wisla, formação que defrontam na última ronda, na Polónia.