FC Porto vence clássico no prolongamento e afasta Benfica da Taça de andebol

Como se esperava, o ‘clássico’ jogado em regime de eliminatória teve emoção até final e o resultado apenas se decidiu através de tempo extra, após muito equilíbrio e uma igualdade no tempo regulamentar (32-32), mantendo intactas as esperanças dos 'azuis e brancos', que seguem para a 'final four'.



Após a eliminatória pela Taça de Portugal realizada na Luz, as duas equipas voltarão a defrontar-se dentro de uma semana, desta feita em casa dos portistas, no Dragão Arena, na primeira jornada do Grupo A da fase final do campeonato nacional.



O FC Porto assumiu o controlo do marcador após os primeiros 12 minutos de jogo e, mais consistente a nível defensivo e com alguns momentos de igualdade pelo meio, permaneceu na frente ao longo da primeira parte, confirmando uma diferença de três golos (14-17) ao intervalo, punindo a maior parte dos erros diretos do adversário.



Após o reatamento, o FC Porto continuou a aproveitar o maior risco do Benfica - atrás no marcador e a procurar aproximar-se no resultado - para, ao invés, aumentar a diferença para quatro golos (15-19) nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, com o ponta Leonel Fernandes e o pivô Ricardo Brandão.



Porém, empolgado pelos 780 espetadores no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o Benfica reduziu para a diferença mínima (24-25), com o contributo de algumas defesas importantes de Capdeville, e os últimos 15 minutos foram, por isso, de maior adrenalina.



Paulo Moreno alcançou o empate (32-32) a cinco segundos do final do período regulamentar, levando a eliminatória para prolongamento.



No tempo extra, o FC Porto entrou mais afirmativo, vencia após a primeira parte e, na segunda, Fábio Magalhães foi protagonista, garantindo o triunfo e consequente apuramento dos ‘dragões’ para meias-finais da competição, disputadas em formato de ‘final four’, juntando-se ao Póvoa, que derrotou o Vitória de Guimarães (31-28).



Nos restantes encontros dos quartos de final, o Belenenses defronta hoje o Ginásio de Santo Tirso, enquanto o Sporting joga com o Marítimo SAD, na quarta-feira.







Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 37-39 (após prolongamento).



Ao intervalo: 14-17.







Sob a arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (37): Gustavo Capdevile, Ole Rahmel (7), Filip Taleski (6), Ander Izquierdo (3), Stiven Valencia (3), Bélone Moreira (5) e Aléxis Borges (5). Jogaram ainda: Demis Grigoras (6), Paulo Moreno (2) e Gustavo Sousa.



Treinador: Jota González.



- FC Porto (39): Nikola Mitrevski (1), António Areia (2), David Fernández (3), Rui Silva (4), Pedro Valdês (1), Leonel Fernandes (4) e Ricardo Brandão (6). Jogaram ainda: Nikolaj Laeso Christensen (8), Fábio Magalhães (4), Christoffer Brannberger (1), Diogo Rema Marques, Diogo Oliveira (2), Mamadou Diocou (2) e Jakob Mikkelsen (1).



Treinador: Carlos Resende.







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.