FC Porto vence Colégio Efanor na luta pelo título de voleibol

A equipa azul e branca foi globalmente superior, e mesmo permitindo uma reação do adversário matosinhense, no segundo parcial, impôs-se com os parciais de 25-15, 19-25, 25-17 e 25-22, ficando em vantagem na eliminatória, que pode ter mais quatro partidas.



A boa réplica dada pelo PV2014 Colégio Efanor ficou patente com uma boa entrada no set inicial, quando forçou um ligeiro ascendente no marcador, com o FC Porto a ter se esforçar para inverter os acontecimentos, acabando por "cavar" uma vantagem ao explorar erros defensivos do adversário, para fechar com um esclarecedor 25-15.



As portistas aproveitaram o embalo anímico para forçarem um bom arranque do segundo parcial, mas, paulatinamente, o Colégio Efanor foi recuperando, quebrou à vantagem à passagem dos 13-12, e foi cimentando a dianteira até empatar com um 25-19.



O FC Porto, que tinha evidenciado algumas faltas de concentração na rede no parcial anterior, corrigiu a atitude no terceiro set, e embalado com entrada da norte-americana Taylor Sandbothe, recuperou a superioridade e regressou à frente com um 25-17.



O quarto parcial acabou por ser o mais emotivo de todos, com as equipas a trocarem sucessivamente a vantagem no marcador, mas com o conjunto de Matosinhos a mostrar maior acerto na finalização a meio do set, chegando a liderar por quatro pontos.



No entanto, o FC Porto acabou por fazer valer o maior poderio do seu coletivo, e novamente embalado por Taylor Sandbothe, recuperou o empate aos 17-17 e aos 22-22, até arrancar a vitória no set por 25-22, que lhe valeu o triunfo no jogo (3-1).



O próximo embate entre os dois conjuntos nortenhos acontece este domingo, em Matosinhos, num segundo jogo agendado para as 18h00.