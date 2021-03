FC Porto vence Elverum e assegura quinto no grupo B da Liga dos Campeões de andebol

Os `dragões`, que atuaram na condição de visitantes devido às condicionantes causadas pela Covid-19, vão defrontar nos oitavos de final os dinamarqueses do Aalborg, quartos no grupo A.

A equipa `azul e branca`, que atuou ainda marcada pela recente morte do guarda-redes Alfredo Quintana, igualou nesta última ronda os húngaros do MOL-Pick Szeged, mas assegurou o quinto posto por deter vantagem no confronto direto, evitando assim defrontar os alemães do THW Kiel, terceiros no grupo A nos oitavos de final.