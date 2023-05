FC Porto vence Valongo e é campeão europeu de hóquei em patins

No derradeiro encontro que decorreu no Pavilhão Municipal José Natário, os "dragões" marcaram por intermédio de Rafa (oito minutos), Carlo di Benedetto (18 e 30), Gonçalo Alves (21, de livre direto) e Xavi Barroso (49), enquanto Miguel Moura (13) fez o tento dos valonguenses, que perderam a decisão da prova pelo segundo ano seguido.Mais de três décadas volvidas, o FC Porto voltou a vencer a principal competição continental de clubes, depois das conquistas de 1986 e 1990, igualando Sporting e Voltregà com três troféus, ainda muito longe dos 22 do recordista FC Barcelona.





Depois de afastar o Benfica (4-2) e o FC Barcelona (4-3), recordista de títulos na prova, com 22 cetros, o FC Porto venceu a sua 15.ª presença numa final, naquele que é o terceiro título, 33 anos depois do último.



O Valongo chegou à decisão final deste domingo depois de bater outras duas equipas portuguesas: Sporting (3-2), nos quartos de final, e Oliveirense (6-4), nas 'meias'.



A equipa de Valongo tentava somar o seu primeiro título na mais importante competição continental de clubes.



Na final, o FC Porto não deu hipóteses e é campeão europeu 33 anos depois da última vitória.