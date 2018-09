Federação faz balanço "muito positivo" dos mundiais de ginástica rítmica

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 09:30 | Outras Modalidades

“Estes foram, sem dúvida, alguns dos melhores resultados obtidos nos últimos anos por ginastas portuguesas em eventos deste calibre. A delegação está contente com este desfecho e orgulhosa por ter representado e bem as cores da bandeira nacional num evento deste formato que contou com a presença de 61 países”, pode ler-se em comunicado.



A FPG lembra que a equipa nacional conseguiu resultados que “garantem a obtenção do Estatuto de Alto Rendimento Nível B do Instituto Português do Desporto e Juventude”, por intermédio de Laura Sales e Margarida Ferreira.



“Hoje, após as 110 ginastas inscritas nos aparelhos fita e maças realizarem os seus exercícios, Margarida foi 38.ᵃ, com 14.450 pontos no primeiro aparelho, e 59.ᵃ, com 13.750 pontos no segundo. De referir que a ginasta ficou apenas a um lugar do primeiro terço da tabela em fita, uma excelente prestação nesta que foi a sua primeira participação num campeonato do Mundo. Laura foi 42.ᵃ em Fita, com 14.150 pontos, e 44.ᵃ em maças, com 14.750 pontos”, referem.



No concurso geral (soma dos quatro aparelhos), Laura Sales alcançou a 52.ᵃ posição e Margarida Ferreira a 55.ᵃ, entre 120 ginastas participantes.