Fernando Pimenta conquista medalha de prata na Hungria

Lusa 27 Mai, 2017, 22:17 | Outras Modalidades

Depois de ter conquistado três medalhas na primeira Taça do Mundo, em Montemor-o-Velho, o medalhado olímpico em Londres2012 cumpriu a final em 3.24,875 minutos, mais 0,954 segundos do que o húngaro Bálint Kopasz e à frente do espanhol Roi Rodríguez, terceiro, a 1,861 do vencedor.



O limiano voltou a entrar em prova na terceira semi-final de K1 500 metros, que terminou em quarto, pelo que disputará no domingo a Final B.



Em K2 1000 metros, Emanuel Silva e João Ribeiro terminaram em sétimo lugar a final B, com mais de seis segundos de diferença para os vencedores, os russos Vasily Pogreban e Iurii Postrigai.



Os dois canoístas juntaram-se a David Fernandes e David Varela em K4 500 metros, conseguindo o segundo lugar na semi-final e apurando-se para a final, marcada para domingo.