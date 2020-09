Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos felizes no regresso

Fernando Pimenta conquistou o ouro em K1 1.000 metros e K1 5.000, além da prata em 500 metros, enquanto Joana Vasconcelos conquistou a medalha de ouro na final de K1 500 metros, depois do bronze nos 200 metros.



O atleta português, que conquistou assim a 100.ª medalha internacional da carreira, revelou-se orgulho pelo regresso às competições e garantiu que os olhos estão postos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



"Tenho um sentimento do dever cumprido. Infelizmente, este ano só tivemos esta competição internacional e já estávamos muito ansiosos por competir. Felizmente, conseguimos obter grandes resultados e isso deixa-me muito satisfeito e motivado", começou por dizer o canoísta do Benfica.



Fernando Pimenta considera que esta época foi complicada e salientou as dificuldades desta prova em virtude da situação atual.



"Difíceis são todas as competições. Esta foi difícil por ser numa época atípica, mais longa. Foi mais duro em termos psicológicos. Chegar às competições e conseguir duas medalhas de ouro e uma de prata é muito gratificante", afirmou o atleta que agora vai gozar um período de férias.



Joana Vasconcelos falou do momento em que terminou a prova em primeiro lugar e esclareceu que na altura não teve consciência do feito.



"Acabei a prova e não sabia que tinha acabado em primeiro lugar. Foi um momento único. É para isso que treino. O meu principal objetivo é apurar-me para os Jogos Olímpicos do próximo ano", salientou a atleta à chegada ao aeroporto do Porto.



Para a nova época, Joana Vasconcelos, igualmente atleta do Benfica, admitiu que quer "começar com o pé direito e fazer melhor do que a época que terminou".