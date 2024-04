Fernando Sá prolonga contrato com o FC Porto até 2026

O treinador da equipa de basquetebol do FC Porto, Fernando Sá, renovou contrato por mais duas épocas, até 2026, comunicaram os líderes do campeonato, em igualdade com o Benfica.

“Comecei a sentir-me realizado quando comecei a ver o pavilhão a encher e as pessoas a identificarem-se com o que temos feito. Era um desejo meu que o basquetebol pudesse contribuir com troféus para o museu e isso já aconteceu, mas espero que no futuro seja ainda mais”, apontou o técnico, de 54 anos, em declarações aos meios oficiais do clube.



Vencedor de três campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça como atleta ao serviço do FC Porto, entre 1986 e 1999, Fernando Sá tinha regressado aos "dragões" em 2022, deixando para trás um extenso percurso no Vitória de Guimarães, de 2006 a 2019.



“Estou muito satisfeito. Se já o estava quando fiz o primeiro contrato e vim para cá, agora ainda mais, porque uma renovação é o reconhecimento de algo em qualquer profissão”, avaliou o sucessor do espanhol Moncho López, que conquistou a Taça de Portugal esta temporada, por entre duas presenças seguidas nos quartos de final da Taça da Europa.



“Ele até venceu um troféu recentemente, mas não foi isso que foi decisivo (para renovar), embora conquistar títulos seja um dos objetivos. Fez um excelente trabalho até aqui e a sua continuidade era perfeitamente natural. Para mim, é um prazer especial, pois, para além da sua competência, sei que temos um treinador que vive e sente o FC Porto como qualquer adepto que gosta do FC Porto”, reconheceu o presidente Pinto da Costa, citado pelo clube.