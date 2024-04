Filipa Martins apurada para segunda final na Taça do Mundo do Qatar

A ginasta olímpica portuguesa Filipa Martins apurou-se para a final de trave da Taça do Mundo por aparelhos do Qatar, em Doha, um dia depois de ter assegurado o apuramento nas paralelas assimétricas.

Hoje, Martins foi a terceira melhor na trave, com 12,933 pontos, resultado de 5,20 de dificuldade e 7,733 na execução, seguindo para a disputa de medalhas.



A ginasta olímpica, que estará também em Paris2024, depois do Rio2016 e Tóquio2020, tinha conseguido o apuramento na quarta-feira para a final de paralelas assimétricas.



Esta decisão está agendada para sexta-feira, com a final de trave marcada para sábado.