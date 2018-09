Filipe Albuquerque consegue primeira vitória nas European Le Mans Series

Lusa Comentários 23 Set, 2018, 15:17 / atualizado em 23 Set, 2018, 16:43 | Outras Modalidades

"Este resultado é um bálsamo para todos nós. É muito bom estar de volta às vitórias nas ELMS", comentou Filipe Albuquerque, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.



O piloto de Coimbra atribui esta vitória à alteração no fornecedor de pneus da equipa.



"Depois de uma época difícil sem conseguirmos impor um ritmo forte, foi com satisfação que vi a equipa tomar a decisão de alterar os pneus e desde cedo que percebemos que estávamos no caminho certo", sublinhou.



O piloto da United Autosports saiu da segunda posição da grelha rumo à vitória numa prova encurtada para duas horas devido à chuva que se abateu sobre o circuito belga.



"Felizmente que já estávamos em primeiro quando a prova foi concluída. As condições estavam a ficar muito difíceis e perigosas. Foi, sem dúvida, a melhor decisão. Foi uma vitória numa corrida atípica, mas que nos deixa extremamente orgulhosos. Agora esperamos manter o registo e arrecadar nova vitória em Portimão para terminar o ano em beleza", concluiu.



A pontuação atribuída por esta prova foi reduzida a metade e, por isso, em vez dos habituais 25 pontos, Filipe Albuquerque, que partilhou o Ligier com Phil Hanson, recebeu 12,5, resultado que deixa a equipa na sétima posição, com 29 pontos.



A G-Drive Racing, da Rússia, sagrou-se hoje campeã.



A derradeira jornada decorra no Autódromo Internacional do Algarve, em 28 de outubro.