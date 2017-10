Filipe Albuquerque sonha ser campeão europeu em Portugal

Mário Aleixo - RTP 18 Out, 2017, 10:06 / atualizado em 18 Out, 2017, 10:06 | Outras Modalidades

"É sempre ótimo chegar à última prova num campeonato como este e estar na disputa pelo título. Estivemos na frente, e depois tivemos alguns percalços, mas é ótimo poder discutir o título europeu, ainda por cima em Portugal", afirmou o piloto da United Autosports, sobre a última prova da temporada da 'European Le Mans Series'.



Na categoria LMP2, Filipe Albuquerque, o norte-americano Will Owen e o suíço Hugo de Sadeleer são segundos à entrada para a prova de Portimão, a 18 pontos dos líderes, a equipa russa G-Drive Racing, do mexicano Memo Rojas, o francês Léo Roussel e o japonês Ryo Hirakawa.



Para poderem chegar ao título europeu, o trio da United Autosports, equipa anglo-americana que se estreia na competição, tem de vencer a prova e esperar que os adversários terminem em sétimo ou pior, ou então em segundo, desde que os líderes da tabela não pontuem na prova portuguesa.



Chegar à última prova em solo português com a possibilidade de vencer o europeu de resistência não é novidade para Albuquerque, que em 2015 era segundo antes da prova no Autódromo do Estoril, em que foi terceiro, resultado insuficiente para vencer a competição.



Quanto ao circuito de Portimão, onde se diverte "imenso a correr", Albuquerque diz, à agência Lusa, que este é "mais de acordo com o carro do que as duas provas anteriores", em Spa (Bélgica) e nas Quatro Horas de Le Castellet.