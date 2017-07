Filipe Lima campeão nacional de golfe, Susana Ribeiro faz o `tri`

Lusa 22 Jul, 2017, 20:52 | Outras Modalidades

Obrigado a ir ao 'play-off' com João Carlota, Filipe Lima, que atua no European Tour e foi vice-campeão em 2011 e terceiro em 2016, concluiu com um 'birdie', que lhe permitiu ir ao desempate.



"É sempre difícil ganhar um torneio. O João jogou melhor do que eu, mas tentei aguentar-me e no final fiz um 'birdie' para ir a 'play-off'. Depois ele teve pouca sorte de meter a bola debaixo da árvores. Deixou-me ser, finalmente, campeão nacional... já há tantos anos que estava à espera disto. Estou feliz, espero que me vá dar confiança para o futuro, porque estou a precisar", disse Filipe Lima.



Susana Ribeiro partiu para a última volta com quatro pancadas de vantagem em relação a Joana de Sá Pereira, mas no buraco 16 ficaram empatadas e foi preciso um 'putt' de cinco metros para vencer, com 144 pancadas, duas acima do Par, depois de duas voltas seguidas de 72.



"Foi um dia difícil. O 'birdie' só entrou no último buraco e ainda bem porque foi o que decidiu. Tive muitas oportunidades para birdie, muitas bolas muito perto, não tive muita sorte. A Joana jogou muito bem, foi uma volta muito disputada, com pressão até ao fim", contou Susana Ribeiro.



Em seniores, no 'play-off' perante o bicampeão Joaquim Sequeira, Elídio Costa meteu um putt de 18 metros para a vitória e para o seu primeiro título de campeão nacional, com voltas de 76.



Filipe Lima ganhou um prémio monetário de 2.000 euros, enquanto Susana Ribeiro e Elídio Costa embolsaram 500 euros cada um em campeonato que atribuiu 12.800 euros em prémios.