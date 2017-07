Filipe Lima em sétimo após primeira volta do Porsche European Open

Lusa 27 Jul, 2017, 18:47 | Outras Modalidades

Filipe Lima entregou, após os primeiros 18 buracos, um cartão com 68 pancadas (quatro abaixo do par), fruto de sete ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (uma acima).



Menos positiva foi a prestação de Ricardo Melo Gouveia, que terminou o dia com 73 ‘shots’ (uma acima do par), depois de abrir a volta com um ‘birdie’ e fechá-la com um duplo-‘bogey’.



Na liderança estão o inglês Richard Mcevoy e o norte-americano Julian Suri, com 66 pancadas (seis abaixo do par), menos uma do que um quarteto de perseguidores.