Filipe Lima lidera Open de Portugal em golfe

12 Mai, 2018, 18:50 Outras Modalidades

Lima, que hoje marcou 69 pancadas, segue empatado na frente com o galês Stuart Manley e com apenas uma pancada de vantagem sobre um grupo de sete jogadores, no qual se inclui Pedro Figueiredo.

O amador Vítor Lopes subiu sete posições e segue no grupo dos classificados no 13.º lugar, com um agregado de 214 pancadas, menos uma do que Tiago Cruz e João Carlota, que segue no grupo dos 19.ºs classificados.

Tomás Santos Silva desceu sete lugares em relação a sexta-feira e ocupa o lugar 64, com um agregado de 222 `shots`, e Ricardo Santos, que desceu 12 lugares, é 68.º, com 223 `shots`.