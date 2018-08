Filipe Lima termina em sétimo Swedish Challenge em golfe

Lusa Comentários 05 Ago, 2018, 16:39 | Outras Modalidades

Partindo da 30.ª posição para o último dia da prova, Filipe Lima subiu 23 lugares depois de produzir a segunda melhor volta do dia, entegando um cartão com nove 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), para um total de 65 pancadas, sete abaixo do par.



Já Pedro Figueiredo, que tinha terminado em sétimo lugar no terceiro dia da prova, caiu hoje três posições para terminar entre os classificados em décimo.



Pedro Figueiredo entregou no último dia um cartão com cinco 'birdies' e quatro 'bogeys' (71), e terminou o torneio com 279 pancadas, nove abaixo do Par do campo.



O inglês Oliver Wilson ganhou o terneio depois de bater o dinamarquês Joachim Hansen no segundo buraco de desempate, depois de terem completado a quarta volta igualados na liderança, ambos com 275 pancadas (13 abaixo do Par).