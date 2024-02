Filipe Toledo para carreira para tratar da saúde mental

O surfista natural de São Paulo, de 28 anos, campeão em 2022 e 2023, não foi além da repescagem na etapa inaugural da temporada, em Pipeline, no Havai, na qual nem participou, alegando problemas de saúde, tendo, no domingo, revelado a vontade de fazer uma pausa, confirmando o regresso à elite em 2025.A Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa) já disponibilizou um "wildcard" para 2025, com o marroquino Ramzi Boukhiam, suplente do circuito, a assumir a vaga de Toledo nas próximas etapas, incluindo o MEO Rip Curl Pro Portugal, a disputar entre 6 e 16 de março, na Praia de Supertubos, em Peniche.", escreveu Toledo, na sua página oficial no Instagram.Desta forma, Toledo falha já a segunda etapa, em Sunset Beach, também no Havai, cujo período de espera decorre entre hoje e dia 22 de fevereiro.", completou.Toledo, que disputa o circuito ininterruptamente desde 2013, com 18 vitórias em campeonatos, não é o primeiro surfista a enfrentar um período sabático, tal como fez, em 2022, o seu compatriota Gabriel Medina, três vezes campeão do mundo, e, mais recentemente, de a norte-americana Carissa Moore, cinco vezes campeã do mundo, e a australiana Stephanie Gilmore, oito vezes campeã, terem interrompido as carreiras em 2024.Apesar da pausa nas etapas do circuito mundial, Toledo prometeu “focar-se” na presença na competição de surf dos Jogos Olímpicos Paris2024, que vai ser disputada na Polinésia Francesa.