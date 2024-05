Fórmula 1 transmitida para Portugal na DAZN em 2025

A DAZN, plataforma de entretenimento desportivo, adquiriu os direitos de transmissão para Portugal do campeonato do mundo de Fórmula 1, referente ao triénio 2025-2027, foi anunciado em comunicado.

A empresa de "streaming" de desporto garante a transmissão de todos os grandes prémios do calendário da F1, incluindo as sessões de treino, qualificações e corridas sprint, com comentários em português.



O acordo inclui ainda os direitos de transmissão da Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche SuperCup.



“Queremos dar continuidade ao crescimento do desporto motorizado em Portugal e, acima de tudo, valorizar o nosso produto para os fãs de desporto. As próximas temporadas de Fórmula 1 prometem trazer bastantes novidades, que vão ter impacto na competição”, refere o diretor-geral da empresa em Portugal, Jorge Pavão de Sousa.