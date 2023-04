Francês Lambert Santelli vence 14.ª edição do Madeira Island Ultra Trail

O atleta francês foi o primeiro a cruzar a meta, após completar o maior trajeto da prova mais emblemática da região, percorrendo a ilha de uma ponta à outra, no sentido noroeste-sudeste, partindo do Porto Moniz à meia-noite, passando ainda pelos concelhos da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, terminando por volta das 14:00 em Machico.

O pódio ficou composto ainda pelo compatriota Benoit Girondel, que ocupou o segundo posto com uma diferença de 12 minutos, com o madeirense Luís Fernandes (14:23.42) a ocupar a terceira posição, 22 minutos depois do vencedor da competição.

O maior evento desportivo da região contabilizou um total de 3.000 inscritos (2.180 masculinos e 820 femininos), de 57 nacionalidades, nas cinco provas, tendo o maior trajeto (115 quilómetros) comportado 995 atletas, com os restantes integrados nas provas de 16, 42, 60 e 85 quilómetros.

A prova feminina foi vencida pela francesa Manon Bohard, que completou o trajeto em 15:48.58 horas, ficando à frente da suíça Luzia Buehler (16:40.11), tendo a francesa Lucie Jamsin fechado o pódio, com o tempo 16:47.56.