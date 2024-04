Francesa Manaudou irá levar a tocha olímpica

Na terça-feira, a chama olímpica para Paris2024 vai ser acesa no antigo local de Olímpia, para começar um longo périplo que a vai levar da Grécia até Paris, num percurso em que vai passar por vários locais históricos franceses, assim como pela Polinésia Francesa, onde se vão disputar as provas de surf.Após duas edições – Jogos Tóquio2020 e de inverno Pequim2022 – em que a cerimónia foi afetada pela covid-19, o acender da chama vai voltar a recuperar o seu simbolismo e grandiosidade, sendo esperados 600 convidados, entre os quais o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.Mesmo com as previsões de céu nublado, tudo está preparado para que a chama possa ser acesa, com a "suma sacerdotisa", interpretada pela atriz grega Mary Mina, a passá-la para Stefanos Ntouskos, que vai dar início ao percurso da tocha que a vai levar até Paris, para a cerimónia de abertura, marcada para 26 de julho.Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão decorrer até 11 de agosto.