Francisca Jorge nos "quartos" do Oeiras Ladies Open

A estrear-se em torneios do circuito WTA, a vimaranense variou muito as jogadas, serviu bem e assumiu o comando dos pontos, sobretudo no primeiro "set", em que bastou um "break" para passar para a frente do marcador.Apesar de ter sido quebrada duas vezes consecutivas, no segundo parcial, Francisca Jorge reagiu de imediato e, após ter evitado um "set point" (4-5), converteu o primeiro ponto de "break" de que dispôs (6-5), sentenciando o triunfo ao fim de uma hora e 51 minutos.”, defendeu Francisca Jorge.Tal como a irmã Matilde Jorge, que na quarta-feira havia marcado duelo com Clara Tauson (87.ª WTA) na corrida por uma vaga de acesso às meias-finais, a também tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis vai agora defrontar a norte-americana Bernarda Pera (82.ª), detentora de dois títulos WTA (Budapeste e Hamburgo, ambos em 2022), para seguir em frente no Oeiras Ladies Open.