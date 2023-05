Francisco Cabral eliminado em pares no torneio de Lyon

Cabral, maior especialista nacional da variante e 57.º do ranking mundial, e Matos, 38.º da mesma hierarquia, perderam com Reboul (45.º) e Doumbia (47.º), por 6-7 (0-7), 6-4 e 10-8, em uma hora e 48 minutos.Cabral e Matos perderam pela segunda vez consecutiva com a dupla gaulesa, depois de terem sido eliminados nas meias-finais do challenger de Bordéus, na semana passada.A parceria luso-brasileira, estreada na semana passada, durará, pelo menos, até Roland Garros, onde o duo irá disputar o quadro principal de pares.