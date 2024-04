Francisco Campos vence Clássica de Viana e Fábio Costa a Taça de Portugal

No final dos 136,4 quilómetros que ligaram Vila Nova de Ananha a Viana do Castelo, Francisco Campos impôs-se em 3:50.43 horas, com o mesmo tempo de Fábio Costa e do argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo e terceiro, respetivamente.



O segundo lugar em Viana do Castelo, na última prova pontuável para a Taça de Portugal, permitiu a Fábio Costa sagrar-se vencedor, à frente de Francisco Campos e de Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO).



Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) venceu a Taça de Portugal de sub-23, superiorizando-se a Duarte Domingues (Sabgal-Anicolor) e João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista).