Francisco Uva e José Vozone em 12.º no Mundial de vela da classe 420

Os velejadores Francisco Uva e José Vozone concluíram hoje o Mundial de vela da classe 420 no 12.º lugar, no Lago Balaton, Hungria, cujo pódio foi ocupado inteiramente por espanhóis, com os irmãos Fernando e Carlos Flethes no topo.