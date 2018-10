Frederico Morais avança para a terceira ronda em Peniche, ao eliminar Yago Dora

Lusa Comentários 17 Out, 2018, 15:58 | Outras Modalidades

O atleta luso, 22.º do ‘ranking’ mundial, acabou por vingar a derrota na repescagem da etapa passada, em França, ao levar a melhor sobre Yago, conquistando 11,44 pontos (5,67 e 5,77), contra os 9,16 (2,93 e 6,23) do brasileiro, que está um lugar à frente de ‘Kikas’ na hierarquia e ‘luta’ igualmente para permanecer na elite do surf na próxima época.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.