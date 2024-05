Frederico Morais eliminado no Sydney Surf Pro

"Kikas", que avançou diretamente para a segunda ronda, somou 9,57 pontos (6,07 e 3,5) na quinta bateria, atrás do brasileiro Edgard Groggia (13,1), do norte-americano Dimitri Poulos (10,53) e do havaiano Robert Grilho (10,4), terminando a competição entre os 49.ºs classificados.já tinha sido eliminado na ronda inaugural, entre os 73.ºs colocados.A presença lusa em Sydney continua em pleno na competição feminina, com, que se qualificou na quinta-feira para a segunda ronda, fase em que se estreiamNa ronda de 32, Yolanda Hopkins vai defrontar a australiana Isabella Nichols, a sul-africana Sarah Baum e a japonesa Amuro Tsuzuki.Francisca Veselko vai ter pela frente a canadiana Erin Brooks, a norte-americana Kirra Pinkerton e a havaiana Eweleiula Wong, enquanto Teresa Bonvalot vai encontrar a norte-americana Alyssa Spencer, a espanhola Ariane Ochoa e a australiana Rocie Smart.